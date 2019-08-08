2019-08-08T17:37:05+03:00
Общество

Более 14% больничных в Тверской области оформляется в электронном виде

Право выбора формата листка нетрудоспособности остается за пациентом
Виктория ТУШКОВА
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Больше всего ЭЛН оформляется в районных больницах.Больше всего ЭЛН оформляется в районных больницах.Фото: Анна НИКОЛАЕВА
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С начала 2019 года жители Тверской области получили 213 992 бумажных листка нетрудоспособности, 35 831 из них - в электронном виде, сообщают в Тверском отделении Фонда Социального страхования.

Среди плюсов электронных больничных - то, что их нельзя подделать или потерять. К тому же ошибки при его оформлении минимизированы.

В Тверской области с 2017 года выдано 52176 электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН). Больше всего ЭЛН оформляется в районных больницах (40087). Лидерами в применении цифровых технологий в этой сфере стали Бежецкая ЦРБ, Торжокская ЦРБ, Ржевская ЦРБ, Торопецкая ЦРБ, Конаковская ЦРБ, Лихославльская ЦРБ.

В медицинских учреждениях областной столицы выдано 12089 электронных больничных.

- Право выбора формата листка нетрудоспособности остается за пациентом. Обязанность медицинского учреждения – выдать электронный больничный, а обязанность работодателя – принять его и оплатить, - отмечают в региональном Фонде Соцстраха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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