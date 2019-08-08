2019-08-08T17:03:53+03:00
Общество

Спасённому от усыпления сторожевому псу Рэю из Тверской области ищут нового хозяина

Сейчас пёс находится на временной передержке
Виктория ТУШКОВА
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Рэй во всей красе. Фото: "Бездомные животные г. Нелидово"Рэй во всей красе. Фото: "Бездомные животные г. Нелидово"
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История сторожевого пса Рэя, который ищет нового хозяина, получила своё продолжение. Напомним, бывший хозяин, житель города Нелидово, не смог забрать Рэя с собой при переезде. На время пёс остался во дворе дома, где жил раньше, его подкармливали неравнодушные люди.

Но потом нелидовским зоозащитникам сообщили, что родственники бывшего хозяина пса собираются Рэя усыпить. Узнавшие об этом люди срочно забрали собаку. Поскольку другой возможности у них не было, они разместили Рэя у себя в сарае.

Вскоре зоозащитники забрали пса на временную передержку. Сейчас он живёт с ещё одной собакой и уже успел отлично зарекомендовать себя.

- Ведёт себя как джентльмен, - сообщили нелидовские зоозащитники.

Всегда находиться на передержке джентльмен Рэй не сможет. Он ищет хозяина, способного оценить его хороший нрав и отличные качества охранника, и у которого найдётся для Рэя будка, вольер и мисочка еды.

Если вы хотите поучаствовать в судьбе Рэя, обращайтесь в объединение "Бездомные животные г. Нелидово".

ИСТОЧНИК KP.RU

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