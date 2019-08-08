2019-08-08T16:59:50+03:00
Общество

Прокуратура помогла многодетной матери получить жильё в Тверской области

Прежний дом оказался непригодным для проживания
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура помогла получить жилье многодетной матери Фото: архив "КП"Прокуратура помогла получить жилье многодетной матери Фото: архив "КП"
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С вопросом о нарушении жилищных прав в Бежецкую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница.

С 2016 года жилой дом, в котором она проживает с несовершеннолетними детьми, признан непригодным для проживания в связи с естественной изношенностью. По закону жителей должны были выселить и предоставить новую квартиру, но этого не произошло.

- В целях защиты прав граждан прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации муниципального образования предоставить благоустроенное жилое помещение по договору социального найма семье из пяти человек, трое из которых несовершеннолетние дети, 2012, 2016 и 2018 годов рождения, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Исковые требования прокурора удовлетворены. Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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