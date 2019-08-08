На дороге в Тверской области насмерть сбили пешехода
Мужчина переходил проезжую часть не по "зебре"
В Тверской области насмерть сбили пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло днем, 8 августа, на 2-м км автодороги М-10-Конаково-Иваньково в Конаковском районе Тверской области.
Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода и угодил под машину. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
Водитель автомобиля "Ниссан Террано" - женщина - проживает в Москве, ехала в Конаково к родственникам. Признаков алкогольного опьянения нет.
ИСТОЧНИК KP.RU