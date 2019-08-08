В Бельском районе Тверской области оказалось парализовано автобусное сообщение
Прокуратура проверила организацию транспортного обслуживания жителей Бельского района.
Выяснилось, что с мая 2019 года полностью прекращено автобусное сообщение по маршрутам Белый - Егорье - Верховье, Белый - Грибаново, Белый - Чичаты, Белый - Комары, Белый - Нестерово. Несмотря на то, что населенные пункты находятся в значительном отдалении, альтернативный транспорт отсутствует.
- Администрацией района полномочия в сфере организации транспортного обслуживания населения между поселениями, находящимися на значительном удалении в границах муниципального района, не осуществляется. Регулярные пассажирские перевозки прекращены, - сообщает в пресс-служба областной прокуратуры.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора об обязании администрации муниципального образования организовать на постоянной основе транспортное обслуживание населения по упомянутым маршрутам.
Решение не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU