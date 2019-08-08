2019-08-08T13:48:18+03:00
Общество

В Бельском районе Тверской области оказалось парализовано автобусное сообщение

Несколько населенных пунктов остались без транспорта
Ольга ТРОФИМОВА
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Жители Бельского района остались без автобусовЖители Бельского района остались без автобусовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Прокуратура проверила организацию транспортного обслуживания жителей Бельского района.

Выяснилось, что с мая 2019 года полностью прекращено автобусное сообщение по маршрутам Белый - Егорье - Верховье, Белый - Грибаново, Белый - Чичаты, Белый - Комары, Белый - Нестерово. Несмотря на то, что населенные пункты находятся в значительном отдалении, альтернативный транспорт отсутствует.

- Администрацией района полномочия в сфере организации транспортного обслуживания населения между поселениями, находящимися на значительном удалении в границах муниципального района, не осуществляется. Регулярные пассажирские перевозки прекращены, - сообщает в пресс-служба областной прокуратуры.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора об обязании администрации муниципального образования организовать на постоянной основе транспортное обслуживание населения по упомянутым маршрутам.

Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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