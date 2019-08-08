2019-08-08T13:31:15+03:00
Происшествия

Из автомобиля жителя Тверской области украли инструменты и магнитолу

Инцидент произошел в Бологое
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области обокрали автомобиль местного жителяВ Тверской области обокрали автомобиль местного жителяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Бологовскому району обратился местный житель. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что припарковал свою машину у дома, а утром обнаружил, что разбито заднее стекло, автомобиль вскрыт. Из транспортного средства пропали магнитола и инструменты. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установили двух подозреваемых. Ими оказались ранее судимые неработающие жители города Бологое 23 и 26 лет.

Мужчины сознались в содеянном. За кражу им грозит до пяти лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомойка в Кимрах сбрасывала сточные воды на почву производственной площадки в Тверской области
Спасённому от усыпления сторожевому псу Рэю из Тверской области ищут нового хозяина
Прокуратура помогла многодетной матери получить жильё в Тверской области
Региональный этап соревнований по баскетболу "Оранжевый мяч" пройдет в Твери
После застолья с незнакомцем житель Тверской области лишился бытовой техники
Несколько автомобилей превратились в груду железа в результате ДТП в Тверской области
На дороге в Тверской области насмерть сбили пешехода
Проливной дождь обрушится на Тверскую область
В Бельском районе Тверской области оказалось парализовано автобусное сообщение
На ярмарке в Осташкове Тверской области продавали колбасу и мясо без холодильника и документов
В двух районах Тверской области введен карантин по африканской чуме свиней
«Тверь Водоканал»проверил все пожарные гидранты Твери