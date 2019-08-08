Из автомобиля жителя Тверской области украли инструменты и магнитолу
Инцидент произошел в Бологое
В Тверской области обокрали автомобиль местного жителяФото: Алексей БУЛАТОВ
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С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Бологовскому району обратился местный житель. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что припарковал свою машину у дома, а утром обнаружил, что разбито заднее стекло, автомобиль вскрыт. Из транспортного средства пропали магнитола и инструменты. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установили двух подозреваемых. Ими оказались ранее судимые неработающие жители города Бологое 23 и 26 лет.
Мужчины сознались в содеянном. За кражу им грозит до пяти лет тюрьмы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU