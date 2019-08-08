Из автомобиля жителя Тверской области украли инструменты и магнитолу

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-08T13:31:15+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Бологовскому району обратился местный житель. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что припарковал свою машину у дома, а утром обнаружил, что разбито заднее стекло, автомобиль вскрыт. Из транспортного средства пропали магнитола и инструменты. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установили двух подозреваемых. Ими оказались ранее судимые неработающие жители города Бологое 23 и 26 лет.

Мужчины сознались в содеянном. За кражу им грозит до пяти лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU