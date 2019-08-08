В двух районах Тверской области введен карантин по африканской чуме свиней

СЕГОДНЯ 13:08 2019-08-08T13:08:43+03:00

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Кабан был добыт 2 августа вблизи деревни Хонеево Горского сельского поселения Сонковского района Тверской области на территории охотничьего хозяйства ООО «Тверь-Сафари», входящей в первую угрожаемую зону.

Результаты лабораторных исследований, которые специалисты Управления Россельхознадзора получили 5 августа, подтвердили диагноз АЧС.

В связи с этим установлен карантин по АЧС на территории охотничьих угодий, закрепленных за указанным охотохозяйством, и на территории населенных пунктов Сонковского и Бежецкого районов Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU