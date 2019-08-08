В двух районах Тверской области введен карантин по африканской чуме свиней
Вирус обнаружен у дикого кабана
АЧС обнаружена у дикого кабанаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Кабан был добыт 2 августа вблизи деревни Хонеево Горского сельского поселения Сонковского района Тверской области на территории охотничьего хозяйства ООО «Тверь-Сафари», входящей в первую угрожаемую зону.
Результаты лабораторных исследований, которые специалисты Управления Россельхознадзора получили 5 августа, подтвердили диагноз АЧС.
В связи с этим установлен карантин по АЧС на территории охотничьих угодий, закрепленных за указанным охотохозяйством, и на территории населенных пунктов Сонковского и Бежецкого районов Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU