2019-08-08T13:08:43+03:00
Общество

В двух районах Тверской области введен карантин по африканской чуме свиней

Вирус обнаружен у дикого кабана
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
АЧС обнаружена у дикого кабанаАЧС обнаружена у дикого кабанаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Кабан был добыт 2 августа вблизи деревни Хонеево Горского сельского поселения Сонковского района Тверской области на территории охотничьего хозяйства ООО «Тверь-Сафари», входящей в первую угрожаемую зону.

Результаты лабораторных исследований, которые специалисты Управления Россельхознадзора получили 5 августа, подтвердили диагноз АЧС.

В связи с этим установлен карантин по АЧС на территории охотничьих угодий, закрепленных за указанным охотохозяйством, и на территории населенных пунктов Сонковского и Бежецкого районов Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомойка в Кимрах сбрасывала сточные воды на почву производственной площадки в Тверской области
Спасённому от усыпления сторожевому псу Рэю из Тверской области ищут нового хозяина
Прокуратура помогла многодетной матери получить жильё в Тверской области
Региональный этап соревнований по баскетболу "Оранжевый мяч" пройдет в Твери
После застолья с незнакомцем житель Тверской области лишился бытовой техники
Несколько автомобилей превратились в груду железа в результате ДТП в Тверской области
На дороге в Тверской области насмерть сбили пешехода
Проливной дождь обрушится на Тверскую область
В Бельском районе Тверской области оказалось парализовано автобусное сообщение
Из автомобиля жителя Тверской области украли инструменты и магнитолу
На ярмарке в Осташкове Тверской области продавали колбасу и мясо без холодильника и документов
«Тверь Водоканал»проверил все пожарные гидранты Твери