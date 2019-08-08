«Тверь Водоканал»проверил все пожарные гидранты Твери

СЕГОДНЯ 11:53 2019-08-08T11:53:32+03:00

В соответствии с нормативными документами каждый из 2530 пожарных гидрантов, который находится на обслуживании ООО «Тверь Водоканал», должен быть проверен не менее двух раз в год.

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К 1 августа завершена весенне-летняя проверка.

В ходе проверки было выявлено 95 неисправных пожарных гидрантов. Половина от этого количества имела дефекты, которые были устранены силами предприятия в ходе капитального ремонта оборудования. Еще 32 гидранта заменены на новые.

«Оставшиеся 16 единиц оборудования – это те, которые еще в ремонте, либо они не были обнаружены бригадой из-за того, что колодец заасфальтирован или засыпан грунтом. К сожалению, в нашей практике бывает и такое. По согласованию с областным управлением МЧС, куда мы отчитываемся о результатах проверки, работа по этим 16-ти гидрантам будет завершена к середине августа. А уже с первого сентября мы приступим к осенней проверке пожарных гидрантов, которая продлится до конца года», - говорит начальник водопроводного цеха ООО «Тверь Водоканал» Константин Смирнов.

Кроме того, ведется работа по обновлению и установке новых указательных табличек, соответствующих требованиям ГОСТа и оснащенных светоотражателями. С начала 2019 г. установлена 32 таблички, работа в этом году будет продолжена.

В производственной программе предприятия на 2019 года на ремонт и замену пожарных гидрантов, а также запорной арматуры и водоразборных колонок заложено в общей сложности около 3 млн рублей. Кроме того, на предприятии рассматривается возможность закупки дополнительной партии дорогих и надежных гидрантов фирмы «Хавле» для установки вблизи социальных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU