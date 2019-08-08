Телефонный мошенник из Новосибирска вымогал деньги у пенсионеров в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-08T10:14:05+03:00

Обманным путем он выманил у потерпевших более 200 тысяч рублей

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В полицию обратилась жительница Твери 1939 года рождения. Пенсионерка сообщила, что стала жертвой мошенников.

Неизвестный мужчина позвонил женщине на городской телефон, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сын попал в ДТП. Чтобы уладить ситуацию ей необходимо заплатить 60 тысяч рублей.

Как и другие пострадавшие, пенсионерка поддалась на провокацию и перевела деньги, а когда все выяснилось, обратилась в полицию.

- Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из Новосибирска была установлена личность подозреваемого в мошенничестве, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Злоумышленником оказался неработающий, ранее судимый 36-летний житель Новосибирска. Подозреваемый звонил на случайные номера и, убедившись, что разговаривает с пенсионерами, сообщал им о том, что близкий человек – сын или внук якобы попал в беду.

Установлена причастность фигуранта к 20 эпизодам мошенничества в отношении пожилых людей. За свои "услуги" аферист собрал с пенсионеров более 200 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. По статье "Мошенничество" ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU