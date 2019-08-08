2019-08-08T10:02:18+03:00
Происшествия

У посетителя кафе в Твери украли телефон

Ущерб составил 15 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина пришел в кафе и лишился телефонаМужчина пришел в кафе и лишился телефонаФото: Александр Новиков
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С заявлением о краже в полицию обратился 37-летний житель Москвы. Мужчина пояснил, что у него пропал мобильный телефон. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.

Полицейские установили, что в день происшествия потерпевший распивал алкоголь в одном из кафе с малознакомым мужчиной. Злоумышленник воспользовался тем, что его приятель ненадолго отлучился, и забрал телефон из сумки заявителя, которая лежала на столе.

Местонахождения и личность подозреваемого были установлены. Им оказался 29-летний неработающий житель Твери. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенный мобильный телефон уже успел продать, а деньги потратить.

За кражу ему грозит до пяти лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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