У посетителя кафе в Твери украли телефон

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-08T10:02:18+03:00

Изменить размер текста: A A

С заявлением о краже в полицию обратился 37-летний житель Москвы. Мужчина пояснил, что у него пропал мобильный телефон. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.

Полицейские установили, что в день происшествия потерпевший распивал алкоголь в одном из кафе с малознакомым мужчиной. Злоумышленник воспользовался тем, что его приятель ненадолго отлучился, и забрал телефон из сумки заявителя, которая лежала на столе.

Местонахождения и личность подозреваемого были установлены. Им оказался 29-летний неработающий житель Твери. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенный мобильный телефон уже успел продать, а деньги потратить.

За кражу ему грозит до пяти лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU