2019-08-08T09:43:59+03:00
Происшествия

Двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа многоэтажки в Твери

Мальчик госпитализирован
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Следователи проводят проверку по факту падения из окна двухлетнего ребенкаСледователи проводят проверку по факту падения из окна двухлетнего ребенкаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

ЧП произошло вечером, 7 августа, в Твери. Из окна квартиры многоквартирного жилого дома выпал мальчик 2017 года рождения. С полученными травмами ребенка госпитализировали в больницу.

Как установили следователи, ребенок находился дома с матерью, которая не заметила как мальчик залез на диван, затем на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из оконного проема с высоты третьего этажа.

- По факту случившегося следователем Заволжского межрайонного следственного отдела г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - В ходе проведения проверки осуществлен осмотр квартиры, зафиксированы изломы крепежей для москитной сетки, обследованы семейно-бытовых условий жизни ребенка, опрошены родственники малолетнего и очевидцы произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Тверь Водоканал»проверил все пожарные гидранты Твери
Образцы нового асфальта с тверских улиц взяли на проверку
Известный телеведущий Борис Корчевников попал в ДТП в Тверской области
Телефонный мошенник из Новосибирска вымогал деньги у пенсионеров в Тверской области
У посетителя кафе в Твери украли телефон
Инспекторы ГИБДД помогли доставить в больницу тяжело раненную женщину в Тверской области
О преступлениях против детей можно сообщить на "горячую линию" Следственного комитета Тверской области
В Тверской области насмерть сбили велосипедиста
Рисовать на воде научат в Музее тверского быта
В паломническую поездку по святым местам Санкт-Петерьурга приглашают жителей Твери
Открытые соревнования по воркауту состоятся в Твери
Бордель работал под видом стрип-клуба в Твери
Десятый фестиваль «Новолетие в Пречистом бору» в этом году будет посвящен памяти Михаила Тверского
Картошка подешевела в Тверской области почти на 14%
Прибавку к пенсии получают 10733 сельских жителя в Тверской области
Автомобиль с портретом тверского шансонье Михаила Круга прославил жителя Ярославля
В транспорте Твери орудовал вор-карманник
В Заволжском районе Твери начали демонтаж трамвайной контактной сети
Более трех тысяч школьников отправились в августе в лагеря Тверской области
В министерстве образования Тверской области заработала "горячая линия" по незаконным сборам в школах