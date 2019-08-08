Двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа многоэтажки в Твери

СЕГОДНЯ 09:43 2019-08-08T09:43:59+03:00

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ЧП произошло вечером, 7 августа, в Твери. Из окна квартиры многоквартирного жилого дома выпал мальчик 2017 года рождения. С полученными травмами ребенка госпитализировали в больницу.

Как установили следователи, ребенок находился дома с матерью, которая не заметила как мальчик залез на диван, затем на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из оконного проема с высоты третьего этажа.

- По факту случившегося следователем Заволжского межрайонного следственного отдела г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - В ходе проведения проверки осуществлен осмотр квартиры, зафиксированы изломы крепежей для москитной сетки, обследованы семейно-бытовых условий жизни ребенка, опрошены родственники малолетнего и очевидцы произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU