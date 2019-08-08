2019-08-08T09:26:08+03:00
Общество

Инспекторы ГИБДД помогли доставить в больницу тяжело раненную женщину в Тверской области

У пострадавшей была большая потеря крови
Ольга ТРОФИМОВА
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Автоинспекторы помогли оперативно доставить женщину в больницу Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиАвтоинспекторы помогли оперативно доставить женщину в больницу Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Инцидент произошел 6 августа на 181-м км трассы М-10. За помощью к инспекторам дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Тверской области старшему лейтенанту полиции Василию Коркину и лейтенанту полиции Владлену Точилину обратилась женщина-водитель и рассказала, что в помощи нуждается ее мать, которая находится в машине.

Женщина поранила руку при работе с косилкой и уже потеряла много крови. Автоинспекторы немедленно сообщили о внештатной ситуации в дежурную часть и приняли решение оперативно и безопасно обеспечить доставку женщины в областную клиническую больницу.

Со включенными спецсигналами сотрудники ГИБДД сопроводили автомобиль с пострадавшей в больницу.

- Благодаря профессиональным действиям сотрудников Госавтоинспекции врачам удалось вовремя оказать женщине необходимую помощь и сохранить ей руку, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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