О преступлениях против детей можно сообщить на "горячую линию" Следственного комитета Тверской области
Позвонить на "горячую линию" могут не только родители, законные представители несовершеннолетних, но и сами дети и все неравнодушные граждане, обладающие информацией о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних.
Поступившие сообщения незамедлительно рассматриваются Следственным комитетом Тверской области.
Обратиться на телефонную линию "Ребенок в опасности" можно с сообщением о преступлении или предоставить информацию о случае нарушения законных прав и интересов несовершеннолетних, о нахождении их в трудной жизненной ситуации, о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, о ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних и других фактах.
Звонки принимаются по тел.: 8(4822) 65-63-42.
ИСТОЧНИК KP.RU