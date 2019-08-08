2019-08-08T09:10:23+03:00
Общество

О преступлениях против детей можно сообщить на "горячую линию" Следственного комитета Тверской области

Также рассматриваются сообщения о нарушении законных прав несовершеннолтених
Ольга ТРОФИМОВА
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О преступлениях против детей можно сообщить на "горячую линию"О преступлениях против детей можно сообщить на "горячую линию"Фото: Татьяна Коркина
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Позвонить на "горячую линию" могут не только родители, законные представители несовершеннолетних, но и сами дети и все неравнодушные граждане, обладающие информацией о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних.

Поступившие сообщения незамедлительно рассматриваются Следственным комитетом Тверской области.

Обратиться на телефонную линию "Ребенок в опасности" можно с сообщением о преступлении или предоставить информацию о случае нарушения законных прав и интересов несовершеннолетних, о нахождении их в трудной жизненной ситуации, о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, о ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних и других фактах.

Звонки принимаются по тел.: 8(4822) 65-63-42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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