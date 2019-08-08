2019-08-08T09:00:48+03:00
Происшествия

В Тверской области насмерть сбили велосипедиста

ДТП произошло на трассе М-10
Ольга ТРОФИМОВА
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Пенсионер скончался на месте ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиПенсионер скончался на месте ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась вечером, 7 августа, на 161-м км трассы М-10 "Россия" в Тверской области.

23-летний водитель, управляя автомобилем "ИСУЗУ", ехал в сторону Москвы и совершил наезд на велосипедиста 71-летнего мужчину.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в результате ДТП велосипедист скончался на месте происшествия. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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