Рисовать на воде научат в Музее тверского быта
Приглашают родителей с детьми
Считается, что данная техника гармонизирует и успокаиваетФото: Елена ЧЕЧНЕВА
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10 августа родителей с детьми приглашают на мастер-класс в музее.
Творческая встреча по рисованию на воде в технике эбру «Бабочка» пройдет в Музее тверского быта.
- Участники занятия окунутся в волшебный, чарующий мир танцующих красок и смогут создать интересный и необычный подарок для своих родных и близких, - приглашают организаторы.
ул. Горького, д. 19/4.
Телефон для справок и предварительной записи: 8 (4822) 52-84-04.
Начало в 11.30. Вход - 150 рублей с человека, 4+.
ИСТОЧНИК KP.RU