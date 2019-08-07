Рисовать на воде научат в Музее тверского быта

7 Авг. 23:44 2019-08-07T23:49:10+03:00

Считается, что данная техника гармонизирует и успокаивает Фото: Елена ЧЕЧНЕВА

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10 августа родителей с детьми приглашают на мастер-класс в музее.

Творческая встреча по рисованию на воде в технике эбру «Бабочка» пройдет в Музее тверского быта.

- Участники занятия окунутся в волшебный, чарующий мир танцующих красок и смогут создать интересный и необычный подарок для своих родных и близких, - приглашают организаторы.

ул. Горького, д. 19/4.

Телефон для справок и предварительной записи: 8 (4822) 52-84-04.

Начало в 11.30. Вход - 150 рублей с человека, 4+.

ИСТОЧНИК KP.RU