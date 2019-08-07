В паломническую поездку по святым местам Санкт-Петерьурга приглашают жителей Твери

7 Авг. 23:12 2019-08-07T23:16:54+03:00

Приглашают всех. Фото: Вконтакте, из группы Паломничество Из-Твери

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17 и 18 августа жителей Твери приглашают в паломническую поездку по святым местам Санкт-Петербурга. План поездки: Отправление из Твери 17 августа (суббота) в 22:30 от Театра драмы.

- 6:30 (18 августа) - Приезд в Казанский Кафедральный Собор, где можно будет приложиться к Казанской иконе Божией Матери.

- 7:00 - Божественная Литургия. Затем свободное время. Можно будет самостоятельно прогуляться и Невскому проспекту и перекусить.

- 10:30 Отъезд.

- 11:00 Приезд в Часовню святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище. - 12:30 Отъезд.

- 13:00 Приезд в Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру, где можно приложиться к мощам святого благоверного князя Александра Невского. Свободное время.

- 14:30 Отъезд.

Приезд в Тверь 18 августа (воскресенье) в 22:30.

Запись по тел. 8-952-065-17-24 (Антон).

ИСТОЧНИК KP.RU