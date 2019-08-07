2019-08-07T18:32:46+03:00
Спорт

Открытые соревнования по воркауту состоятся в Твери

Попробовать свои силы сможет каждый желающий
Виктория ТУШКОВА
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Судьи оценят статику , динамику , креативность и качество исполнения комбинаций.Судьи оценят статику , динамику , креативность и качество исполнения комбинаций.Фото: Андрей СИНЬКОВ
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Соревнования Workout-Тверь состоятся в областной столице в субботу, 10 августа, в Южном парке на улице Королёва.

К участию приглашают всех желающих. Соревновании пройдут в режиме "выход", каждому участнику будет дано 2 минуты, чтобы показать себя в выгодных комбинациях.

- Судьи оценят статику , динамику , креативность и качество исполнения комбинаций и только сильнейший пройдёт в финал, - сообщают организаторы. - Мы предоставим громкую музыку, воду, отличные призы и качественный подход к мероприятию!

Соревнования стартуют в 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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