Открытые соревнования по воркауту состоятся в Твери
Попробовать свои силы сможет каждый желающий
Судьи оценят статику , динамику , креативность и качество исполнения комбинаций.Фото: Андрей СИНЬКОВ
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Соревнования Workout-Тверь состоятся в областной столице в субботу, 10 августа, в Южном парке на улице Королёва.
К участию приглашают всех желающих. Соревновании пройдут в режиме "выход", каждому участнику будет дано 2 минуты, чтобы показать себя в выгодных комбинациях.
- Судьи оценят статику , динамику , креативность и качество исполнения комбинаций и только сильнейший пройдёт в финал, - сообщают организаторы. - Мы предоставим громкую музыку, воду, отличные призы и качественный подход к мероприятию!
Соревнования стартуют в 15:00.
ИСТОЧНИК KP.RU