Бордель работал под видом стрип-клуба в Твери

СЕГОДНЯ 18:29 2019-08-07T18:29:52+03:00

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О том, что сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Республики Мордовия и города Твери задержаны участники группы по подозрению в вовлечении женщин в занятие проституцией, сообщила пресс-служба УМВД России.

Сеть стриптиз-клубов, где за денежное вознаграждение оказывались услуги интимного характера, организовал житель Удмуртии. Директорами и администраторами заведений в Саранске, Ижевске и Твери были его знакомые. К противоправной деятельности они привлекли не менее девяти женщин. Им обещали высокие доходы и стабильную работу в качестве официанток и танцовщиц.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 240 УК РФ. В помещениях клубов прошли обыски.

- Сотрудниками полиции совместно с представителями регионального УФСБ и Росгвардии задержаны предполагаемый организатор и активные участники группы, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В отношении четверых из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU