Десятый фестиваль «Новолетие в Пречистом бору» в этом году будет посвящен памяти Михаила Тверского

СЕГОДНЯ 18:22 2019-08-07T18:25:41+03:00

Фестиваль пройдет в 10-ый раз. Фото: Вадим Дорохин, из архива фестиваля "Новолетие в Пречистом бору"

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15 сентября в деревне Черногубово Калининского района состоится молодежный фестиваль «Новолетие в Пречистом бору». В этом году он пройдет в 10-ый раз и будет посвящен памяти св.князя Михаила Тверского.

Фестиваль "Новолетие в Пречистом бору" проводится Тверским православным молодежным клубом «Сеятель» совместно с Православным историко-этнографическим центром "Спас" и общественным движением "Патриоты Твери" при участии прихода иконы Божьей Матери "Неувядаемый цвет".

Праздник «Новолетия» приурочен к дате 14 сентября. Новый год (Новолетие) в допетровскую эпоху начинался в сентябре, и в календаре Русской Православной Церкви этот порядок так и остался неизменным (1 сентября по старому стилю, 14 сентября по новому).

В программе мастер-классы по народным ремеслам, выступление реконструкторов. Фольклорные коллективы устроят праздник с песнями и хороводами, массовыми играми, в которых сможет принять участие любой желающий.

15 сентября в 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU