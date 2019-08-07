Картошка подешевела в Тверской области почти на 14%
Тверьстат подвёл еженедельную статистику изменения цен на самые популярные продукты питания
Изменения цен органы статистики мониторят еженедельно, а покупатели - ежедневно.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Больше всего, на 4,2%, за неделю с 29 июля по 5 августа подорожала белокочанная капуста. На 3,7% выросло в цене пшено. На 3,9% стали дороже яйца. Немного подорожали также куры, мороженная рыба, жирный творог и яблоки.
Немного, но подешевели: молоко, свинина, варёная колбаса и сосиски, подсолнечное масло, сахар-песок и печенье. Наибольшее снижение цены было зафиксировано Тверьстатом на картофель, он стал дешевле сразу на 13,6%.
Практически не изменились в цене за последнюю отчётную неделю чай, соль, баранина, гречка, вермишель и макароны.
ИСТОЧНИК KP.RU