Картошка подешевела в Тверской области почти на 14%

СЕГОДНЯ 17:39 2019-08-07T17:39:44+03:00

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Больше всего, на 4,2%, за неделю с 29 июля по 5 августа подорожала белокочанная капуста. На 3,7% выросло в цене пшено. На 3,9% стали дороже яйца. Немного подорожали также куры, мороженная рыба, жирный творог и яблоки.

Немного, но подешевели: молоко, свинина, варёная колбаса и сосиски, подсолнечное масло, сахар-песок и печенье. Наибольшее снижение цены было зафиксировано Тверьстатом на картофель, он стал дешевле сразу на 13,6%.

Практически не изменились в цене за последнюю отчётную неделю чай, соль, баранина, гречка, вермишель и макароны.

ИСТОЧНИК KP.RU