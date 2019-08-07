Автомобиль с портретом тверского шансонье Михаила Круга прославил жителя Ярославля

СЕГОДНЯ 16:21 2019-08-07T16:21:52+03:00

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Большой белый "Ховер" с которого на фоне золотых куполов и российских пейзажей улыбается известный шансонье Михаил Круг, не заметить сложно. Необычный автомобиль принадлежит жителю Ярославля Сергею Рюмшину.

40-летний автомобилист себя фанатом Круга не считает, но певца уважает и песни его слушает. Каждый год Сергей приезжает в Тверь в День Рождения певца и несет на его могилу цветы.

Как рассказал Сергей порталу 76.ru, нанести аэрографию оказалось удовольствием не из дешевых. Работа ярославского мастера обошлась в несколько десятков тысяч.

- До этого у меня была наклейка на полмашины. Но потом решил полностью сделать аэрографию. Два раза лицо перерисовывали. Хотел ещё на вторую сторону выдержки из песен нанести, но с деньгами проблемы были, - уточняет автовладелец.

Сергея узнают не только в родном Ярославле, но и в других городах.

- Мне сигналят, руками машут, особенно когда езжу в Москву, - рассказывает Сергей. - Машину замечают. Она у меня необычная.

Кстати, в деле о смерти Михаила Круга, который был убит 30 июня 2002 года в собственном доме, появился новый поворот. 6 августа возможного убийцу Круга привели в дом шансонье в Твери, чтобы он показал, как стрелял в певца.

ИСТОЧНИК KP.RU