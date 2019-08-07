В транспорте Твери орудовал вор-карманник
Жертвами вора-карманника стали жители Твери. Злоумышленник орудовал в общественном транспорте - подходил к заранее выбранному им человеку и, воспользовавшись моментом, воровал из сумок кошельки и телефоны.
Полицейские заметили, как молодой человек вытащил кошелек из сумки девушки и попытался скрыться. Сама жертва пропажи имущества не заметила.
- Злоумышленника задержали с поличным и доставили в отдел внутренних дел. Им оказался 39-летний ранее неоднократно судимый житель областного центра, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
Мужчина обвиняется в пяти подобных эпизодах. По статье "Кража" ему грозит до пяти лет. Задержанного проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU