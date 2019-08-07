Более трех тысяч школьников отправились в августе в лагеря Тверской области

СЕГОДНЯ 15:23 2019-08-07T15:23:29+03:00

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В Тверской области стартовала четвёртая смена летней оздоровительной кампании. В августе в загородные лагеря Верхневолжья отправились три тысячи школьников в возрасте от 6 до 17 лет.

- Ребята отдыхают в профильных сменах по программам технической, естественно-научной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, спортивной направленности. В июне-июле прошло 147 профильных смен, в них приняли участие 12,5 тысячи детей. Было реализовано 104 дополнительных развивающих программы для 9,2 тысячи детей и подростков, - озвучили цифры в пресс-службе минобразования региона.

Установку на развитие талантов и способностей, получение новых знаний в лагерях дал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Дети посещают исторические места Тверской области, театрализованные представления, культурные мероприятия.

Особое внимание уделяется безопасности воспитанников. Еженедельно в лагерях проводятся проверки и инструктажи по технике безопасности, организованные ГУ МЧС России по Тверской области. Усилен контроль за проведением комплекса лечебно-профилактической и оздоровительной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU