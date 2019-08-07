Судебные приставы 27 раз пытались взыскать долги с жителя Тверской области
В отношении 36-летнего жителя Конаковского района Конаковским районным отделом судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области было составлено 27 исполнительных производств по взысканию административных штрафов ГИБДД.
Оплачивать накопившиеся долги в установленный срок мужчина не спешил. Все уведомления от приставов должник игнорировал до тех пор, пока судебные приставы не наложили арест на его денежные счета в кредитных учреждениях.
- Эти ограничительные меры и поспособствовали взысканию задолженности. В настоящее время административные штрафы и исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей оплачены в полном объеме, ограничительные меры сняты, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU