2019-08-07T13:26:23+03:00
Общество

Судебные приставы 27 раз пытались взыскать долги с жителя Тверской области

Мужчина отдал деньги только после ареста счетов
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина заплатил долг только после ареста счетовМужчина заплатил долг только после ареста счетовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В отношении 36-летнего жителя Конаковского района Конаковским районным отделом судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области было составлено 27 исполнительных производств по взысканию административных штрафов ГИБДД.

Оплачивать накопившиеся долги в установленный срок мужчина не спешил. Все уведомления от приставов должник игнорировал до тех пор, пока судебные приставы не наложили арест на его денежные счета в кредитных учреждениях.

- Эти ограничительные меры и поспособствовали взысканию задолженности. В настоящее время административные штрафы и исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей оплачены в полном объеме, ограничительные меры сняты, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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