2019-08-07T13:13:36+03:00
Происшествия

В одном из супермаркетов Тверской области на ребенка обрушились стеллажи с алкоголем

Следователи разбираются в произошедшем
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Возможной причиной называют неправильную сборку конструкции Фото: vk.com/"Подслушано в Калязине"Возможной причиной называют неправильную сборку конструкции Фото: vk.com/"Подслушано в Калязине"
Изменить размер текста:

ЧП произошло 6 августа в одном из супермаркетов на улице Карла Маркса в Калязине Тверской области.

Информация о случившемся появилась в сообществе "Подслушано в Калязине" в соцсети ВКонтакте.

Стеллажи буквально "сложились" вместе с товаром, алкоголь разлился по магазину. В результате происшествия пострадал ребенок - восьмилетний мальчик. Степень тяжести травм и вреда здоровью уточняются.

Предположительно, стеллажи обрушились из-за неправильной сборки конструкции.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Кашинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В министерстве образования Тверской области заработала "горячая линия" по незаконным сборам в школах
Судебные приставы 27 раз пытались взыскать долги с жителя Тверской области
Жительница Тверской области лишился велосипеда
При столкновении легковушек в Тверской области пострадали три человека
Соцподдержка отказала чернобыльцу из Тверской области в выплате единовременного пособия
Грабитель забрался в квартиру к жительнице Твери через балкон на пятом этаже
Все вагонвожатые тверских трамваев уволены "по соглашению сторон"
Мотоциклист без прав попал в ДТП в Тверской области
Житель Тверской области получил условный срок за то, что 20 лет хранил дома банки с порохом
Предприятие из Тверской области загрязняло воздух вредными выбросами
В Твери произошло ДТП с участим такси
Несколько микрорайонов Твери остались без света из-за пожара на ЛЭП
В Тверской области сбили 11-летнего велосипедиста
Прокурор Тверской области Сергей Лежников проведет прием граждан
Программа для детей "Лето во Дворце" продолжается в Твери
За порчу чужого автомобиля житель Тверской области получил условный срок
Жителей Тверской области приглашают на фестиваль клюквы
В Тверской области остановили 65 пьяных водителей
В Вышнем Волочке Тверской области бронзовым львам вернули хвосты
Выездной приём проведут руководитель регионального управления ФССП и уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области