В одном из супермаркетов Тверской области на ребенка обрушились стеллажи с алкоголем
ЧП произошло 6 августа в одном из супермаркетов на улице Карла Маркса в Калязине Тверской области.
Информация о случившемся появилась в сообществе "Подслушано в Калязине" в соцсети ВКонтакте.
Стеллажи буквально "сложились" вместе с товаром, алкоголь разлился по магазину. В результате происшествия пострадал ребенок - восьмилетний мальчик. Степень тяжести травм и вреда здоровью уточняются.
Предположительно, стеллажи обрушились из-за неправильной сборки конструкции.
- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Кашинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU