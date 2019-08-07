В одном из супермаркетов Тверской области на ребенка обрушились стеллажи с алкоголем

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-07T13:13:36+03:00

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ЧП произошло 6 августа в одном из супермаркетов на улице Карла Маркса в Калязине Тверской области.

Информация о случившемся появилась в сообществе "Подслушано в Калязине" в соцсети ВКонтакте.

Стеллажи буквально "сложились" вместе с товаром, алкоголь разлился по магазину. В результате происшествия пострадал ребенок - восьмилетний мальчик. Степень тяжести травм и вреда здоровью уточняются.

Предположительно, стеллажи обрушились из-за неправильной сборки конструкции.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Кашинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU