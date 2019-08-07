2019-08-07T13:02:35+03:00
Происшествия

Жительница Тверской области лишился велосипеда

Женщина оставила транспорт без присмотра
Ольга ТРОФИМОВА
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Жительница Тверской области лишилась велосипедаЖительница Тверской области лишилась велосипедаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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С заявлением о краже в полицию обратилась 37-летняя жительница Лихославля. Женщина сообщила, что оставила велосипед в подъезде, откуда его украли.

По описанию имущества оперативники проверили места возможного сбыта краденого, отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался неработающий 20-летний местный житель. Похищенное имущество изъято у злоумышленника и возвращено владелице.

За кражу мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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