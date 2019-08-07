Жительница Тверской области лишился велосипеда
Женщина оставила транспорт без присмотра
Жительница Тверской области лишилась велосипедаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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С заявлением о краже в полицию обратилась 37-летняя жительница Лихославля. Женщина сообщила, что оставила велосипед в подъезде, откуда его украли.
По описанию имущества оперативники проверили места возможного сбыта краденого, отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался неработающий 20-летний местный житель. Похищенное имущество изъято у злоумышленника и возвращено владелице.
За кражу мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU