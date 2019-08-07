При столкновении легковушек в Тверской области пострадали три человека

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-07T12:03:42+03:00

В аварии пострадали три человека Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария случилась утром, 6 августа, на ул. Белавинская д.46 города Конаково, Тверской области.

52-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 21093", ехал в сторону д. Сажино, Конаковского района. На нерегулируемом перекрестке, совершая маневр левого поворота на ул. Восточно-Промышленный район, не предоставил преимущество двигавшейся во встречном направлении иномарке "Вольво С40" под управлением 47-летнего водителя.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, в результате столкновения пострадали оба водителя и 47-летняя женщина пассажир автомобиля "ВАЗ". С травмами они были доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU