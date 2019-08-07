При столкновении легковушек в Тверской области пострадали три человека
Авария случилась утром, 6 августа, на ул. Белавинская д.46 города Конаково, Тверской области.
52-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 21093", ехал в сторону д. Сажино, Конаковского района. На нерегулируемом перекрестке, совершая маневр левого поворота на ул. Восточно-Промышленный район, не предоставил преимущество двигавшейся во встречном направлении иномарке "Вольво С40" под управлением 47-летнего водителя.
Как уточнили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, в результате столкновения пострадали оба водителя и 47-летняя женщина пассажир автомобиля "ВАЗ". С травмами они были доставлены в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU