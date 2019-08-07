Мотоциклист без прав попал в ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-07T10:57:36+03:00

В Тверской области водитель без прав упал с мотоцикла Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла вечером, 6 августа, на ул. Солнечная д.85 д. Мокшино, Конаковского района Тверской области.

40-летний мотоциклист, не имеющий права управления транспортными средствами, ехал на незарегистрированном мотоцикле "Сузуки" в сторону д. Шоша, Конаковского района, не выбрал безопасную скорость на круговом движении, не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и упал.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, пострадавший с травмами доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU