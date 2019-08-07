2019-08-07T10:57:36+03:00
Происшествия

Мотоциклист без прав попал в ДТП в Тверской области

Пострадавший доставлен в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области водитель без прав упал с мотоцикла Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиВ Тверской области водитель без прав упал с мотоцикла Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария произошла вечером, 6 августа, на ул. Солнечная д.85 д. Мокшино, Конаковского района Тверской области.

40-летний мотоциклист, не имеющий права управления транспортными средствами, ехал на незарегистрированном мотоцикле "Сузуки" в сторону д. Шоша, Конаковского района, не выбрал безопасную скорость на круговом движении, не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и упал.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, пострадавший с травмами доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В министерстве образования Тверской области заработала "горячая линия" по незаконным сборам в школах
Судебные приставы 27 раз пытались взыскать долги с жителя Тверской области
В одном из супермаркетов Тверской области на ребенка обрушились стеллажи с алкоголем
Жительница Тверской области лишился велосипеда
При столкновении легковушек в Тверской области пострадали три человека
Соцподдержка отказала чернобыльцу из Тверской области в выплате единовременного пособия
Грабитель забрался в квартиру к жительнице Твери через балкон на пятом этаже
Все вагонвожатые тверских трамваев уволены "по соглашению сторон"
Житель Тверской области получил условный срок за то, что 20 лет хранил дома банки с порохом
Предприятие из Тверской области загрязняло воздух вредными выбросами
В Твери произошло ДТП с участим такси
Несколько микрорайонов Твери остались без света из-за пожара на ЛЭП
В Тверской области сбили 11-летнего велосипедиста
Прокурор Тверской области Сергей Лежников проведет прием граждан
Программа для детей "Лето во Дворце" продолжается в Твери
За порчу чужого автомобиля житель Тверской области получил условный срок
Жителей Тверской области приглашают на фестиваль клюквы
В Тверской области остановили 65 пьяных водителей
В Вышнем Волочке Тверской области бронзовым львам вернули хвосты
Выездной приём проведут руководитель регионального управления ФССП и уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области