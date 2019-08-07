Житель Тверской области получил условный срок за то, что 20 лет хранил дома банки с порохом

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-07T10:46:22+03:00

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Мужчина хранил дома порох, не имея на это соответствующего разрешения, в течение 20 лет - с 1999 по 2019 года.

- В соответствии с заключением эксперта порох относится к взрывчатым веществам метательного действия, способного детонировать, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области. - В ходе осмотра места происшествия изъято шесть банок с порохом общей массой 534,6 г.

За незаконное хранение взрывчатых веществ, с учетом позиции государственного обвинителя - прокуратуры Лесного района, виновному назначено наказание в виде лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU