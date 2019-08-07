2019-08-07T10:25:51+03:00
Происшествия

В Твери произошло ДТП с участим такси

Авария произошла на Южном мосту
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
ДТП на путепроводе в Твери Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Евгений АнтоновДТП на путепроводе в Твери Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Евгений Антонов
Изменить размер текста:

ДТП случилось рано утром 7 августа на Октябрьском проспекте в микрорайоне "Южный" в Твери.

Водитель автомобиля "ВАЗ" ехал в прямом направлении в сторону Волоколамского проспекта, когда из-под моста выехал "Хендай", принадлежащий одному их городских такси.

Как рассказывают очевидцы и участники аварии в группе "Подслушано у водителей. Тверь", отечественная легковушка ехала с превышением скорости, а иномарка совершала перестроение без поворотников.

В результате "ВАЗ" въехал в заднее крыло "Хендай" и "прочертил" по машине. При попытке уйти от столкновения врезался в ограждение.

По информации УГИБДД России по Тверской области, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мотоциклист без прав попал в ДТП в Тверской области
Житель Тверской области получил условный срок за то, что 20 лет хранил дома банки с порохом
Предприятие из Тверской области загрязняло воздух вредными выбросами
Несколько микрорайонов Твери остались без света из-за пожара на ЛЭП
В Тверской области сбили 11-летнего велосипедиста
Прокурор Тверской области Сергей Лежников проведет прием граждан
Программа для детей "Лето во Дворце" продолжается в Твери
За порчу чужого автомобиля житель Тверской области получил условный срок
Жителей Тверской области приглашают на фестиваль клюквы
В Тверской области остановили 65 пьяных водителей
В Вышнем Волочке Тверской области бронзовым львам вернули хвосты
Выездной приём проведут руководитель регионального управления ФССП и уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области