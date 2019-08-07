В Твери произошло ДТП с участим такси

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-07T10:25:51+03:00

ДТП на путепроводе в Твери Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Евгений Антонов

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ДТП случилось рано утром 7 августа на Октябрьском проспекте в микрорайоне "Южный" в Твери.

Водитель автомобиля "ВАЗ" ехал в прямом направлении в сторону Волоколамского проспекта, когда из-под моста выехал "Хендай", принадлежащий одному их городских такси.

Как рассказывают очевидцы и участники аварии в группе "Подслушано у водителей. Тверь", отечественная легковушка ехала с превышением скорости, а иномарка совершала перестроение без поворотников.

В результате "ВАЗ" въехал в заднее крыло "Хендай" и "прочертил" по машине. При попытке уйти от столкновения врезался в ограждение.

По информации УГИБДД России по Тверской области, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU