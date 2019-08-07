В Твери произошло ДТП с участим такси
ДТП случилось рано утром 7 августа на Октябрьском проспекте в микрорайоне "Южный" в Твери.
Водитель автомобиля "ВАЗ" ехал в прямом направлении в сторону Волоколамского проспекта, когда из-под моста выехал "Хендай", принадлежащий одному их городских такси.
Как рассказывают очевидцы и участники аварии в группе "Подслушано у водителей. Тверь", отечественная легковушка ехала с превышением скорости, а иномарка совершала перестроение без поворотников.
В результате "ВАЗ" въехал в заднее крыло "Хендай" и "прочертил" по машине. При попытке уйти от столкновения врезался в ограждение.
По информации УГИБДД России по Тверской области, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU