Несколько микрорайонов Твери остались без света из-за пожара на ЛЭП

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-07T10:09:57+03:00

В Твери тушили пожар на ЛЭП Фото: Василий ХОДАРЕВ

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ЧП произошло в ночь с 6 на 7 августа. На одной из ЛЭП на улице Оснабрюкской в микрорайоне Брусилово произошло короткое замыкание и начался пожар.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тверской области, сообщение о пожаре поступило 1:45 ночи от диспетчера службы "112".

Силами пожарно-спасательной части Был организован подвоз технической воды для тушения возгорания.

В результате пожара несколько окрестных микрорайонов остались без света.

Около 7:00 утра 7 августа электроснабжение было восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU