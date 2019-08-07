2019-08-07T10:09:57+03:00
Происшествия

Несколько микрорайонов Твери остались без света из-за пожара на ЛЭП

В настоящий момент электроснабжение восстановлено
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери тушили пожар на ЛЭПВ Твери тушили пожар на ЛЭПФото: Василий ХОДАРЕВ
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ЧП произошло в ночь с 6 на 7 августа. На одной из ЛЭП на улице Оснабрюкской в микрорайоне Брусилово произошло короткое замыкание и начался пожар.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тверской области, сообщение о пожаре поступило 1:45 ночи от диспетчера службы "112".

Силами пожарно-спасательной части Был организован подвоз технической воды для тушения возгорания.

В результате пожара несколько окрестных микрорайонов остались без света.

Около 7:00 утра 7 августа электроснабжение было восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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