Несколько микрорайонов Твери остались без света из-за пожара на ЛЭП
В настоящий момент электроснабжение восстановлено
В Твери тушили пожар на ЛЭПФото: Василий ХОДАРЕВ
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ЧП произошло в ночь с 6 на 7 августа. На одной из ЛЭП на улице Оснабрюкской в микрорайоне Брусилово произошло короткое замыкание и начался пожар.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тверской области, сообщение о пожаре поступило 1:45 ночи от диспетчера службы "112".
Силами пожарно-спасательной части Был организован подвоз технической воды для тушения возгорания.
В результате пожара несколько окрестных микрорайонов остались без света.
Около 7:00 утра 7 августа электроснабжение было восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU