В Тверской области сбили 11-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-07T09:50:45+03:00

В Тверской области сбили велосипедиста Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла вечером, 6 августа, на 1-м км автодороги Хотошино - Селище Селижаровского района Тверской области.

51-летний, имея признаки алкогольного опьянения, управлял автомобилем "Рено" и совершил наезд на 11-летнего велосипедиста. Ребенок ехал по правой обочине по ходу движения в сопровождении матери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU