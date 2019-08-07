В Тверской области сбили 11-летнего велосипедиста
Пострадавший доставлен в больницу
В Тверской области сбили велосипедиста Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла вечером, 6 августа, на 1-м км автодороги Хотошино - Селище Селижаровского района Тверской области.
51-летний, имея признаки алкогольного опьянения, управлял автомобилем "Рено" и совершил наезд на 11-летнего велосипедиста. Ребенок ехал по правой обочине по ходу движения в сопровождении матери.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU