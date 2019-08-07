Прокурор Тверской области Сергей Лежников проведет прием граждан

СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-07T09:00:43+03:00

Выездная встреча состоится в Кесовогорском и Сонковском районах

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Прием граждан в прокуратуре Кесовогорского района прокурор Тверской области Сергей Борисович Лежников проведет 8 августа с 10:30 до 11:00. Он состоится в п. Кесова Гора, ул. Кооперативная, 15.

Записаться можно по телефону: 8(48274)-2-10-90.

Также, 8 августа, с 14:00 до 14:30 состоится личный прием граждан прокурором области в прокуратуре Сонковского района по адресу: п. Сонково, пр-т Ленина, 30.

Запись осуществляется по телефону: 8(48246)-2-12-53.

ИСТОЧНИК KP.RU