Программа для детей "Лето во Дворце" продолжается в Твери

6 Авг. 23:53 2019-08-06T23:58:48+03:00

Записываться не надо

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В Тверской областной картинной галерее продолжается программа для детей "Лето во Дворце".

На этой неделе проводятся:

В среду, 7 августа, в 14.00 - Экскурсия «Знакомство с музеем» (с 6 до 12 лет). Стоимость 50 р.

В пятницу, 9 августа, в 14.00. - Мультимедийная игра-лекция «Ровесники» (с 6 до 12 лет). Стоимость 50 р.

В воскресенье, 11 августа, в 14.00. - Музейная квест-игра «Дом святого Спаса» (с 8 до 12 лет). Стоимость 100 р.

В воскресенье, 11 августа, в 14.00. - Музейная квест-игра «Дом святого Спаса» (с 8 до 12 лет). Стоимость 100 р.

Все дни, кроме выходных (понедельник, вторник). Компьютерные игры в информационно-образовательном классе. Бесплатно.

Все дни, кроме выходных (понедельник, вторник). Музейная квест-игра «Ровесники» для индивидуального прохождения детей с родителями. Бесплатно.

ул. Советская, д.3.

Справки по телефону: 8 (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Предварительная запись не нужна

ИСТОЧНИК KP.RU