2019-08-06T20:26:07+03:00
Общество

За порчу чужого автомобиля житель Тверской области получил условный срок

Приговор вынес Пролетарский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина получил условный срок за испорченный автомобиль Фото: архив "КП"Мужчина получил условный срок за испорченный автомобиль Фото: архив "КП"
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Инцидент произошел вечером, 19 марта текущего года в Пролетарском районе Твери. Пьяный мужчина из хулиганских побуждений повредил автомобиль марки "Opel Antara", который был припаркован в одном из дворов областной столицы.

Мужчина несколько раз пнул машину ногой, в результате чего на двери образовалась вмятина. С места преступления хулиган скрылся.

Ущерб автовладельца составил 67 тысячи рублей.

На суде подсудимый полностью признал свою вину, обещал возместить ущерб и принес извинения потерпевшему.

Решением Пролетарского районного суда мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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