За порчу чужого автомобиля житель Тверской области получил условный срок
Инцидент произошел вечером, 19 марта текущего года в Пролетарском районе Твери. Пьяный мужчина из хулиганских побуждений повредил автомобиль марки "Opel Antara", который был припаркован в одном из дворов областной столицы.
Мужчина несколько раз пнул машину ногой, в результате чего на двери образовалась вмятина. С места преступления хулиган скрылся.
Ущерб автовладельца составил 67 тысячи рублей.
На суде подсудимый полностью признал свою вину, обещал возместить ущерб и принес извинения потерпевшему.
Решением Пролетарского районного суда мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.
ИСТОЧНИК KP.RU