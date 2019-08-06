Жителей Тверской области приглашают на фестиваль клюквы
Межрегиональный фестиваль "Клюква - 2019" состоится 24 августа в Весьегонске, в Приморском парке на берегу Рыбинского водохранилища.
Участников и гостей ждет веселая ярмарка изделий народных промыслов, сувенирная продукция с логотипом фестиваля клюквы; блюда национальной и местной кухни.
Желающие смогут принять участие в мастер-классах по приготовлению блюд с клюквой, попробовать ягодные напитки. В парке будут работать спортивные и музыкальные площадки.
Праздник начнется в 12:00 с театрализованного представления.
В 14:00 начнется гастрономический конкурс "Лучший клюквенный соус к мясу".
С 16:00 до 18:30 состоятся экскурсии в краеведческий музей.
С 19:00 до 22:00 запланирован праздничный концерт.
ИСТОЧНИК KP.RU