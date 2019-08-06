2019-08-06T18:24:29+03:00
Общество

Выездной приём проведут руководитель регионального управления ФССП и уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области

Приём организуют в посёлке городского типа Молоково
Виктория ТУШКОВА
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Выездной приём состоится в пятницу 9 августа в Молоково.Выездной приём состоится в пятницу 9 августа в Молоково.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Совместный приём граждан организуют руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области Надежда Семёнова и уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина.

На приёме можно будет проконсультироваться на тему выплат алиментов и задать любые другие вопросы, входящие в компетенцию службы судебных приставов или Уполномоченного по правам ребёнка.

Выездной приём состоится в пятницу 9 августа, в 14:00 по адресу: посёлок Молоково, ул.Ленина, дом 19. Справки можно получить по телефону: 8 910 931 87 33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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