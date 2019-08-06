В пятый раз в Тверской области пройдет фестиваль "Калитка", посвященный карельским пирогам

СЕГОДНЯ 17:40 2019-08-06T17:56:00+03:00

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17 августа в селе Толмачи Лихославльского района Тверской области пройдет праздник «Калитка», посвященный карельским пирогам — калиткам, приготовленным из ржаного пресного текста.

Фестиваль пройдет в Верхневолжье уже в пятый раз. Каждый год в село приезжают гости из разных регионов России, Беларуси и Финляндии.

Гостей ждут кулинарные конкурсы и торговые ряды с пирогами. В программе: народный конкурс «Самый лучший карельский пирог кто испек?», мастер-класс по приготовлению карельского пирога на главной сцене «Калитку на стол, так и стол — престол», реконструкция походной кухни.

Однако, не хлебом единым, как говорится. Также гости смогут познакомиться и с карельской культурой. Посетителей ждет историческая реконструкция эпизода переселения карел на тверские земли «Как в былые времена».

По итогам праздника дегустаторы выберут самый лучший карельский пирог, устроят кулинарный поединок ресторанов и кафе Лихославльского района, испекут самую большую карельскую калитку и угостят ей. А потом пригласят принять участие в карельских танцах, играх, квестах и хороводах.

- Это будет вкусно, весело и интересно. Приезжайте! - приглашают организаторы.

Время: с 10:00 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU