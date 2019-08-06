2019-08-06T17:16:50+03:00
Происшествия

Сотрудники уголовного розыска Твери задержали мужчину, избившего водителя троллейбуса

Как выяснилось, злоумышленник причастен и к другому нападению
Ирина ТАРАСОВА
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В настоящее время злоумышленник задержан по статье 115 ч.1 "Нанесение телесных повреждений"В настоящее время злоумышленник задержан по статье 115 ч.1 "Нанесение телесных повреждений"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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6 августа сотрудники полиции в Твери задержали подозреваемых, причастных к избиению водителя троллейбуса, которого после нападения госпитализировали.

Напомним, инцидент произошел около 8:00 утра 5 августа на Бульваре Профсоюзов в Пролетарском районе Твери. О случившемся в полицию сообщил очевидец. Почти сразу на официальной странице "Тверьгортранс" в соцсети появилось сообщение о поиске нападавших.

Сотрудники уголовного розыска УМВД Росси по городу Твери работали сутки. В результате были установлены и задержаны трое злоумышленников. Двое из них в настоящее время проходят как свидетели, а один, 28-летний, - именно как нападавший и избивавший водителя. Как выяснилось позже, этот же преступник был причастен и к грабежу на улице Республиканской в июне этого года. Тогда он также напал на прохожего, после чего избил его и отнял мобильный телефон.

- В настоящее время злоумышленник задержан по статье 115 ч.1 "Нанесение телесных повреждений". Решается вопрос о его заключении под стражу. Расследование продолжается, - прокомментировали "КП-Тверь" в пресс-службе УМВД России по городу Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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