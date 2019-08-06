2019-08-06T16:49:00+03:00
Происшествия

Нуждающегося в медпомощи мужчину ищут в Тверской области

Житель Бежецкого района пропал 5 августа
Ольга ТРОФИМОВА
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До настоящего времени о мужчине ничего не известно Фото: vk.com/ВПСО "Сова Бежецк, Красный Холм, Сонково"До настоящего времени о мужчине ничего не известно Фото: vk.com/ВПСО "Сова Бежецк, Красный Холм, Сонково"
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Шаронов Дмитрий Анатольевич 1964 года рождения из села Константиново Бежецкого района Тверской области ушел из дома рано утром 5 августа в неизвестном направлении.

Согласно ориентировке на странице ВПСО "Сова" в соцсети, мужчина ростом 170 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые. Был одет в серо-зеленую толстовку, коричневую куртку, черные спортивные штаны, белые бутсы и белую кепку.

Потерявшийся может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает информацией, просят звонить по телефонам: 8(920) 682-04-05, 8(980) 642-81-51 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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