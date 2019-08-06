В загородных лагерях Твери началась четвертая смена
6,7 и 8 августа начался заезд четвертой смены отдыхающих в летние загородные лагеря Твери. По традиции сбор детей, выезжающих на отдых, проходил на территории Дворца творчества детей и молодежи. В первый день заезда в лагеря "Спутник", "Радугу" и "Ромашку" отправились более 350 детей.
Всего, по информации администрации города, за первую, вторую и третью смены на базе загородных учреждений уже отдохнуло почти пять тысяч детей.
Каждая смена в учреждениях была посвящена той или иной тематике: сказки, спорт, кино. Большое внимание уделяется привитию навыков безопасности - детям объясняют правила поведения на дороге или в чрезвычайной ситуации. Все навыки отрабатываются в игровой форме.
ИСТОЧНИК KP.RU