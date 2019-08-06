В Тверской области собрали 300 тонн картофеля

СЕГОДНЯ 16:16 2019-08-06T16:16:46+03:00

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В Тверской области началась пора сбора урожая с полей. В этом году озимые зерновые и зернобобовые культуры занимали площадь в 287 га. Валовой сбор составил 361 тонну при урожайности 18,3 центнера с гектара.

Лён-долгунец собран с площади 200 га, ранний картофель - с площади 15 га. Валовой сбор картофеля составил 300 тонн при урожайности 200 ц/га.

Кроме того, под озимые зерновые культуры под урожай 2020 года вспахано 390 га сельскохозяйственных земель, зяби - 296 га.

Как отмечают в правительстве Тверской области, развитию отрасли сельского хозяйства в Верхневолжье уделяется особое внимание.

- Нужно наращивать поддержку села, а также развивать инфраструктуру сельских территорий. Это необходимо, чтобы село развивалось, чтобы люди оставались здесь жить и работать, – считает губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU