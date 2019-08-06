2019-08-06T16:07:55+03:00
Общество

Мужчина сообщил о бомбе после того, как его выгнали из клуба в Твери

По решению суда хулиган отправится в колонию
Ольга ТРОФИМОВА
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За сообщение о бомбе житель Твери отправится в колониюЗа сообщение о бомбе житель Твери отправится в колониюФото: Александр Новиков
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Перед судом предстал житель Твери. Мужчину обвиняют в сообщении о ложном взрыве в здании ТЦ "Тверь" на улице Ленина в Пролетарском районе.

Установлено, что ночью, 7 апреля, мужчина находился в клубе, который расположен в данном здании, в состоянии алкогольного опьянения. В клубе возник конфликт, и охране пришлось выдворить дебошира из заведения.

В ответ мужчина, не долго думая, набрал со своего мобильного телефона номер экстренной службы и сообщил о заложенной в здании бомбе.

Специалисты различных ведомств - УМВД, Росгвардии, МЧС и другие несколько часов искали взрывчатку, посетители и персонал клуба были эвакуированы.

Позже, до возбуждения уголовного дела мужчина явился и написал явку с повинной, но от ответственности его это не спасло. Имея непогашенную судимость за тяжкое преступление, злоумышленник получил реальный срок.

- Приговором Пролетарского районного суда города Твери подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.207 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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