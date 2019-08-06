В Тверской области предпринимателей стало меньше

СЕГОДНЯ 15:43 2019-08-06T15:43:19+03:00

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Данные о количестве зарегистрированных предпринимателей опубликовал на своей странице в соцсети омбудсмен по правам предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский.

- Интересную табличку взял из публикации своего уважаемого коллеги, ярославского бизнес-омбудсмена, - пишет Антон Стамплевский. - Цифры говорят.

О чем именно говорят цифры становится понятно сразу. За последние 10 лет количество зарегистрированных предпринимателей в регионе значительно снизилось. Если в 2008 году числилось 46 803 организации, то в 2018-м уже 35 521.

При том Тверская область остается на третьем месте в ЦФО среди регионов по количеству зарегистрированных организаций. Несомненный лидер Московская область - 217 443 фирмы и Воронежская область - 53 495 юрлиц.

- Надо бы эти цифры во всех регионах в обязательном порядке включать в пакет материалов при принятии нормативных правовых актов о повышении налоговой или тарифной нагрузки, об увеличении размеров штрафов или ограничивающих конкуренцию решениях по передаче государственным и муниципальным предприятиям и учреждениям полномочий и функций по занятию предпринимательством, - отмечает омбудсмен.

ИСТОЧНИК KP.RU