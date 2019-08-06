В Тверской области приступили к строительству музея рядом с Ржевским мемориалом Советскому солдату

СЕГОДНЯ 14:11 2019-08-06T14:11:31+03:00

В павильоне будут демонстрироваться фотографии, кадры военной хроники

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На площадке Ржевского мемориала Советскому солдату продолжается активное строительство: укрепляется основание монумента, формируется внутренняя дорожная сеть и строится музейный павильон, который станет площадкой для медиа-проектов – демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией "Марс", Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте..

Сейчас на площадке ведется укрепление основания насыпного кургана, продолжается также отливка бетонных подпорных стен.

Параллельно с фундаментными продолжаются работы по устройству дорожной сети. Почти готова автостоянка, въезды и выезда на территорию.

По распоряжению губернатора Тверской области Игоря Рудени мемориал будет открыт в 2020-м году, накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU