2019-08-06T14:11:31+03:00
Общество

В Тверской области приступили к строительству музея рядом с Ржевским мемориалом Советскому солдату

В павильоне будут демонстрироваться фотографии, кадры военной хроники
Ольга ТРОФИМОВА
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Мемориал откроют накануне 9 мая 2020 года Фото: пресс-служба правительства Тверской областиМемориал откроют накануне 9 мая 2020 года Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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На площадке Ржевского мемориала Советскому солдату продолжается активное строительство: укрепляется основание монумента, формируется внутренняя дорожная сеть и строится музейный павильон, который станет площадкой для медиа-проектов – демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией "Марс", Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте..

Сейчас на площадке ведется укрепление основания насыпного кургана, продолжается также отливка бетонных подпорных стен.

Параллельно с фундаментными продолжаются работы по устройству дорожной сети. Почти готова автостоянка, въезды и выезда на территорию.

По распоряжению губернатора Тверской области Игоря Рудени мемориал будет открыт в 2020-м году, накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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