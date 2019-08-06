Подозреваемые в убийстве таксиста под Тверью задержаны
Двух подозреваемых в убийстве таксиста задержали "по горячим следам". Ими оказались мужчины 1987 и 1990 года рождения, жители города Вышнего Волочка.
Напомним, ЧП случилось рано утром 3 августа в поселке Заволжский под Тверью. Тело убитого обнаружили на обочине дороги с колото-резанными ранениями в области живота. Установлено, что мужчина являлся водителем такси.
Неизвестные ограбили убитого и забрали его автомобиль.
Место преступления Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области
- Допрошенные в качестве подозреваемых мужчины сознались в содеянном, пояснив, что совершили преступление с целью завладения транспортным средством, за рулем которого был потерпевший, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области продолжается расследование уголовного дела по статье "Убийство". Продолжается выполнение комплекса мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. Допрошен ряд очевидцев и свидетелей, планируется проведение проверок показаний на месте.
- С учетом тяжести инкриминируемого преступления следователь СКР будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в Следственном комитете.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU