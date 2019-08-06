Подозреваемые в убийстве таксиста под Тверью задержаны

СЕГОДНЯ 13:35 2019-08-06T13:49:03+03:00

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Двух подозреваемых в убийстве таксиста задержали "по горячим следам". Ими оказались мужчины 1987 и 1990 года рождения, жители города Вышнего Волочка.

Напомним, ЧП случилось рано утром 3 августа в поселке Заволжский под Тверью. Тело убитого обнаружили на обочине дороги с колото-резанными ранениями в области живота. Установлено, что мужчина являлся водителем такси.

Неизвестные ограбили убитого и забрали его автомобиль.

Место преступления Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области

- Допрошенные в качестве подозреваемых мужчины сознались в содеянном, пояснив, что совершили преступление с целью завладения транспортным средством, за рулем которого был потерпевший, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области продолжается расследование уголовного дела по статье "Убийство". Продолжается выполнение комплекса мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. Допрошен ряд очевидцев и свидетелей, планируется проведение проверок показаний на месте.

- С учетом тяжести инкриминируемого преступления следователь СКР будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в Следственном комитете.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU