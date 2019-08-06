Несколько дней подряд в Твери будут перекрывать улицу Софьи Перовской

СЕГОДНЯ 13:30 2019-08-06T13:30:17+03:00

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Перекрытия на улице Софьи Перовской связаны с проведением присяги курсантов первого курса Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

На время торжественных мероприятий, по распоряжению администрации города, движение и парковка всех видов транспорта по улице Софьи Перовской, у обелиска Победы, на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улице Советской будет прекращено:

- 28 и 29 августа с 22:00 до 00:00 часов;

- 30 августа с 21:00 до 23:00 часов;

- 31 августа с 9:30 до 12:00 часов.

Водителей и перевозчиков просят заранее планировать маршруты следования и осуществлять движение в соответствии с временными знаками.

ИСТОЧНИК KP.RU