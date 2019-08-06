2019-08-06T12:18:16+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина пришел в кафе и лишился телефона

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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В кафе мужчина лишился телефонаВ кафе мужчина лишился телефонаФото: Александр Новиков
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С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Бологовскому району обратился 21-летний житель города Бологое.

Мужчина сообщил, что в день происшествия находился в одном из местных кафе, оставил телефон на барной стойке, откуда он и был похищен.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей, составили ориентировку на подозреваемого.

Личность и местонахождение подозреваемого были установлены спустя несколько часов. Им оказался ранее судимый, безработный 29-летний местный житель. Мужчина пояснил, что украденный телефон собирался использовать в личных целях. Похищенное имущество вернули владельцу.

Возбуждено и расследуется уголовно дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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