В Тверской области мужчина пришел в кафе и лишился телефона
С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Бологовскому району обратился 21-летний житель города Бологое.
Мужчина сообщил, что в день происшествия находился в одном из местных кафе, оставил телефон на барной стойке, откуда он и был похищен.
Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей, составили ориентировку на подозреваемого.
Личность и местонахождение подозреваемого были установлены спустя несколько часов. Им оказался ранее судимый, безработный 29-летний местный житель. Мужчина пояснил, что украденный телефон собирался использовать в личных целях. Похищенное имущество вернули владельцу.
Возбуждено и расследуется уголовно дело по статье "Кража".
ИСТОЧНИК KP.RU