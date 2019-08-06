В Тверской области заблокировали сайт, который торговал сибирским осетром
Интернет-страница, содержащая информацию о продаже электроудочек и осетра сибирского, занесенного в Красную книгу, была выявлена прокуратурой в ходе мониторинга интернет-ресурсов.
- В целях исключения доступа неопределенного круга лиц к указанной интернет-странице прокуратура Центрального района города Твери обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, - сообщили в областной прокуратуре.
Центральный районный суд города Твери удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме.
Решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU