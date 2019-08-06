Браконьера будут судить за убитого лося в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-06T10:37:22+03:00

Мужчину будут судить за убитого лося Фото: архив "КП"

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы

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Обвинительное заключение в отношении 48-летнего мужчины утверждено прокурором Фировского района. Мужчина обвиняется в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба.

Установлено, что в феврале 2019 года мужчина, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также путевки на право охоты, действуя в запрещенный для охоты период, подстрелил лося.

Ущерб, который составил 240 тысяч рублей, браконьер погасил в добровольном порядке.

Окончательное решение примет суд. За браконьерство мужчине грозит пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU