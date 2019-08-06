2019-08-06T10:37:22+03:00
Общество

Браконьера будут судить за убитого лося в Тверской области

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Мужчину будут судить за убитого лося Фото: архив "КП"Мужчину будут судить за убитого лося Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Обвинительное заключение в отношении 48-летнего мужчины утверждено прокурором Фировского района. Мужчина обвиняется в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба.

Установлено, что в феврале 2019 года мужчина, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также путевки на право охоты, действуя в запрещенный для охоты период, подстрелил лося.

Ущерб, который составил 240 тысяч рублей, браконьер погасил в добровольном порядке.

Окончательное решение примет суд. За браконьерство мужчине грозит пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области мужчина пришел в кафе и лишился телефона
В Тверской области заблокировали сайт, который торговал сибирским осетром
На трамвайных путях в Твери столкнулись три иномарки
В Твери отметят День физкультурника
Прокуратура Тверской области взялась за проверку летних лагерей
6 августа в храмах Тверской области вспомнят святых благоверных князей Бориса и Глеба
В Твери приступили к ремонту дворов
"Закладчики" из Москвы пытались сбыть наркотики в Тверской области
Круглый стол, посвящённый проблеме аутизма, прошёл в Тверской области
Светофор на пересечении Орджоникидзе и Лазури в Твери стал работать по-новому
В Твери предприятие задолжало работникам два миллиона рублей
На сто тысяч населения в Тверской области туберкулёзом болеют 104,5 человека
Виниловый вечер "Поставь пластинку" пройдет в Твери
Более 20 животных проверили на бешенство за прошедший месяц в Тверской области
Клещи продолжают атаковать жителей Тверской области
Драка с полицейским обернулась для жителя Тверской области реальным сроком
В Тверской области молодой человек уехал на авто, в котором хозяин оставил ключи и документы
В Тверской области дальнобойщик лишился двух аккумуляторов
На "Параде собак" в Твери питомцев будут стричь бесплатно
Гибелью таксиста в Твери заинтересовался Следственный комитет
Исполнитель из Твери стал лауреатом международного конкурса памяти Иосифа Кобзона
Жители села Медное под Тверью вдохнут свежего воздуха
В Твери ищут свидетелей нападения на водителя троллейбуса
Двое мужчин обокрали гараж жителя Твери
О профилактике квартирных краж расскажут на "горячей линии" Росгвардии в Тверской области