Браконьера будут судить за убитого лося в Тверской области
Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы
Мужчину будут судить за убитого лося Фото: архив "КП"
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Обвинительное заключение в отношении 48-летнего мужчины утверждено прокурором Фировского района. Мужчина обвиняется в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба.
Установлено, что в феврале 2019 года мужчина, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также путевки на право охоты, действуя в запрещенный для охоты период, подстрелил лося.
Ущерб, который составил 240 тысяч рублей, браконьер погасил в добровольном порядке.
Окончательное решение примет суд. За браконьерство мужчине грозит пять лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU